HOME NEWS NASIONAL

Soal Posisi PDIP di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pramono Anung: Kita Mitra Strategis

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |12:02 WIB
Soal Posisi PDIP di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pramono Anung: Kita Mitra Strategis
Pramono Anung PDIP. Foto: Okezone/Felldy.
JAKARTA - Politisi senior PDI-Perjuangan, Pramono Anung memastikan partainya akan menjadi mitra strategis dari Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Hal ini dikatakan terkait dengan pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal hubungannya dengan Prabowo.

"Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mega di dalam HUT kemarin, bahwa Ibu mengatakan antara PDI Perjuangan dan pemerintah ini kan partnership, mitra strategis," kata Pramono usai menghadiri acara Soekarno Run, di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Oleh karenanya, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu menegaskan bahwa sikap yang disampaikan Megawati itu menunjukkan jika partai akan menjaga pemerintahan Prabowo dengan baik.

"Sehingga dengan demikian, walaupun posisinya tidak di dalam kabinet secara langsung, tetapi pasti akan menjadi mitra strategis yang baik untuk ke depan membangunan Indonesia ini," ujarnya.

 

1 2
      
