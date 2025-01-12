Hasto PDIP Asyik Joget Bareng KPK di Soekarno Run

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengundang secara khusus KPK di acara Runniversary Soekarno Run yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Namun, KPK yang dimaksud bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melainkan nama sebuah grup musik, yakni Kelompok Pemuja Koplo.

"Hari ini kami sengaja mengundang KPK, Kelompok Pemuja Koplo. Tapi kalau saya adalah Kelompok Pemuja Keadilan," kata Hasto.

Hasto juga menyempatkan joget bersama di atas panggung ketika KPK tampil di hadapan para pelari yang tengah menikmati sajian hiburan di panggung utama.

Di sisi lain, dia menjelaskan bahwa event Soekarno Run ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP. Dimana, tema dari Soekarno Run ini sendiri bertajuk 'Berlari di Atas Kaki Sendiri'.