Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Praperadilan Hasto Digelar 21 Januari 2025, Ini Hakimnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |12:24 WIB
Sidang Praperadilan Hasto Digelar 21 Januari 2025, Ini Hakimnya
Hasto Kristiyanto
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengajukan gugatan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya. Sidang perdana praperadilan Hasto bakal digelar Selasa (21/1) mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Agenda sidang perdana, 21 Januari 2025," kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto saat dikonfirmasi Minggu (12/1/2025).

Dirinya menjelaskan perkara Hasto teregister dalam nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN Jkt Sel. Adapun duduk sebagai hakim dalam sidang praperadilan itu yakni Djuyamto.

"(Hakim praperadilan) Djuyamto,SH. MH," ungkap dia.

Sementara, agenda sidang praperadilan perdana yaitu pemanggilan para pihak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177519//kpk-oIj5_large.jpg
KPK Periksa Pejabat BPK, Terkait Kasus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177308//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-LFBs_large.jpg
Kasus Dana Operasional Papua Rp1,2 Triliun: KPK Telusuri Penggunaan Uang Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177106//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung_di_kpk-Eshc_large.jpg
Pramono Audiensi dengan KPK, Bahas Pembongkaran Tiang Monorel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177088//gubernur_jakarta_pramono_anung_di_gedung_kpk-V13Z_large.jpg
Pramono Datangi Gedung KPK, Bahas Langkah Bersih-Bersih di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177085//pramono_anung-4LSB_large.jpg
Pramono Sambangi KPK, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement