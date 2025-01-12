Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Dukung Program Kerakyatan Prabowo-Gibran, Sinyal Gabung Koalisi?

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |12:41 WIB
PDIP Dukung Program Kerakyatan Prabowo-Gibran, Sinyal Gabung Koalisi?
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Okezone/Felldy.
A
A
A

JAKARTA - PDI Perjuangan memastikan mendukung sepenuhnya terhadap program-program kerakyatan dari Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini dikatakan Hasto menjawab pertanyaan terkait evaluasi PDIP terhadap program kerja Presiden Prabowo seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga program tiga juta rumah, jelang 100 hari pemerintahannya berjalan.

"Ya karena program 100 hari itu masih in progress, tetapi sejauh itu ditujukan kepada Wong Cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya," kata Hasto usai menghadiri acara Soekarno Run yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Selatan, Minggu (12/1/2025).

Menurut Hasto, PDIP ikut andil dalam memutuskan seluruh kebijakan dari rezim Prabowo-Gibran. Hal itu dilandasi dari perwakilan legislator partai banteng di parlemen. 

"Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, itu senapas, mengapa? Karena disitu juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya," ujarnya.

"Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senafas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan," tutur dia mengkhiri.

(Puteranegara Batubara)

      
