Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita 4 Unit Tanah di Surabaya dan Malang Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |14:30 WIB
KPK Sita 4 Unit Tanah di Surabaya dan Malang Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan serangkaian tindakan dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengurusan Dana Hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022. Kini KPK pun menyita sejumlah tanah dan bangunan di Surabaya dan Malang.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut penyitaan itu dilakukan pada Rabu (8/1) silam.

"KPK melakukan tindakan penyidikan berupaya penyitaan tiga unit tanah dan bangunan yang berlokasi di surabaya dan satu unit apartemen yang berlokasi di Malang," kata Tessa dalam keterangannya, Minggu (12/1/2025).

Tessa menyatakan nilai penyitaan itu mencapai Rp8,1 miliar. Adapun Tessa menyebut tindakan penyitaan dilakukan lantaran aset-aset tersebut diperoleh dari pidana korupsi dana hibah.

"Penyitaan dilakukan karena diduga aset-aset tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait dengan perkara tersebut," jelas dia.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan suap dana hibah untuk kelompok masyarakat atau pokmas dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019-2022. KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka kasus ini.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177519//kpk-oIj5_large.jpg
KPK Periksa Pejabat BPK, Terkait Kasus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177504//kejaksaan-CmJE_large.jpg
Kejari Kota Bandung Selamatkan Uang Negara Rp15 Miliar dari Perkara Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177308//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-LFBs_large.jpg
Kasus Dana Operasional Papua Rp1,2 Triliun: KPK Telusuri Penggunaan Uang Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177106//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung_di_kpk-Eshc_large.jpg
Pramono Audiensi dengan KPK, Bahas Pembongkaran Tiang Monorel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177088//gubernur_jakarta_pramono_anung_di_gedung_kpk-V13Z_large.jpg
Pramono Datangi Gedung KPK, Bahas Langkah Bersih-Bersih di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement