HOME NEWS NASIONAL

Mobil Berstiker Sekretariat Wapres Tabrak Mio Sebabkan Dua Orang Tewas, Begini Faktanya

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |15:09 WIB
Mobil Berstiker Sekretariat Wapres Tabrak Mio Sebabkan Dua Orang Tewas, Begini Faktanya
Mobil Setwapres
JAKARTA - Kecelakaan maut melibatkan mobil Toyota Land Cruiser Prado berstiker Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menabrak sepeda motor Yamaha Mio di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis malam (9/1/2025). 

Mobil Land Cruiser Prado dengan nomor polisi B 1668 UR berstiker Setwapres diduga menghantam motor Yamaha Mio yang ditumpangi tiga orang. Kecelakaan tersebut menewaskan dua orang. Sementara, satu orang lainnya mengalami luka berat.

Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Setwapres pun memastikan kendaraan Land Cruiser Prado bukan kendaraan dinas di lingkungan Setwapres. Bahkan pemilik dan pengemudinya bukan pegawai maupun pejabat Setwapres.

