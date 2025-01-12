Kepala BP Haji Bertolak ke Arab Saudi, Finalisasi Penyelenggaraan Haji

JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf bertolak ke Arab Saudi, dari Bandara Soeta, Tangerang, Banten, Sabtu (11/1/2025).

Kunjungan ini dalam rangka mengawal dan memastikan kerja sama pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M.

Gus Irfan mengatakan, kunjungan kali ini juga akan menjadi semangat sesuai dengan harapan Presiden Prabowo dan masyarakat Indonesia tentang peningkatan kualitas layanan ibadah haji tahun 2025.

Cucu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asya'ri akan memenuhi beberapa undangan terkait persiapan haji dengan melaksanakan pertemuan bersama Menteri Urusan Haji Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah untuk finalisasi kerja sama penyelenggaraan haji.

"Selain memenuhi undangan Menteri Haji Arab Saudi, bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar kami juga akan memastikan persiapan penyelengaraan ibadah haji 1446H/2025M. Ini sesuai dengan arahan dan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa kualitas haji tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya, " kata Gus Irfan dalam keterangan resminya, Minggu (12/1/2025).