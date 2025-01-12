KKB Pimpinan Aske Mabel Bunuh 2 Tukang Senso Kayu di Yalimo

JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aske Mabel kembali melakukan penyerangan, yang menewaskan dua warga sipil di Kabupaten Yalimo pada Rabu, 8 Januari 2024.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan, kedua korban adalah warga sipil yang kesehariannya bekerja sebagai tukang senso kayu.

"Kedua korban ditembak oleh KKB Akse Mabel pada 8 Januari 2024 dan proses evakuasi jenazah mereka dilakukan pada Kamis, 9 Januari 2024," kata Faizal saat dikonfirmasi, Minggu (12/1/2025).

Di sisi lain, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan, jenazah korban telah berhasil dievakuasi oleh tim Satgas Damai Cartenz-2025, dan Polres Yalimo ke Puskesmas Elelim untuk proses medis lebih lanjut guna kepentingan penyeldikan.