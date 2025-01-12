Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KKB Pimpinan Aske Mabel Bunuh 2 Tukang Senso Kayu di Yalimo

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |19:03 WIB
KKB Pimpinan Aske Mabel Bunuh 2 Tukang Senso Kayu di Yalimo
Kepala Operasi Damai Cartenz-2025 Brigjen Faizal Ramadhani (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aske Mabel kembali melakukan penyerangan, yang menewaskan dua warga sipil di Kabupaten Yalimo pada Rabu, 8 Januari 2024.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan, kedua korban adalah warga sipil yang kesehariannya bekerja sebagai tukang senso kayu.

"Kedua korban ditembak oleh KKB Akse Mabel pada 8 Januari 2024 dan proses evakuasi jenazah mereka dilakukan pada Kamis, 9 Januari 2024," kata Faizal saat dikonfirmasi, Minggu (12/1/2025).

Di sisi lain, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan, jenazah korban telah berhasil dievakuasi oleh tim Satgas Damai Cartenz-2025, dan Polres Yalimo ke Puskesmas Elelim untuk proses medis lebih lanjut guna kepentingan penyeldikan.

 

Berita Terkait
Tragis! Bahar Tewas Dibantai KKB di Halaman Gereja GIDI Siloam Papua
Prabowo Minta Tim Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Segera Bekerja
Biadab! KKB Papua Bunuh Ibu Guru saat Tanam Pohon dengan Murid, Ini Kronologi Lengkapnya
Velix Wanggai Ditunjuk Jadi Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
Reshuffle Kabinet, Ribka Haluk Dilantik Jadi Ketua Komite Percepatan Pembangunan Papua
KKB Bantai 5 Warga Sipil di Yahukimo Papua, DPR: Negara Tak Boleh Kalah!
