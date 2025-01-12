Kabar Duka! Diplomat Senior Hasjim Djalal Wafat di RS Pondok Indah

JAKARTA - Mantan Diplomat Indonesia, Hasjim Djalal menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, pada Minggu 12 Desember 2025.

Chief of Staff Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Mohamad Irfan pun membenarkan kabar duka tersebut.

"Betul, (Hasjim Djalal meninggal)," katanya kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).

Irfan menilai, ayah dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal itu merupakan diplomat sesepuh, dan pejuang wawasan nusantara. Dia pun mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan almarhum.

"Terima kasih atas segala perhatian dan persahabatan dan doa yang diberikan kepada almarhum selama ini," katanya.