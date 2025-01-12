Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasutri Muda Jadi Tersangka Kasus Bocah Laki-laki Terbungkus Sarung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |17:54 WIB
Pasutri Muda Jadi Tersangka Kasus Bocah Laki-laki Terbungkus Sarung
Ilustrasi
A
A
A

BEKASI - Pasutri muda yaitu AZR (19) dan istrinya SD (24) menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan terhadap bocah laki-laki yang ditemukan terbungkus sarung di kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bocah laki-lakii itu merupakan anak kandungnya sendiri.

"Kita sudah tetapkan kedua pelaku sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).

Keduanya sempat disebut hendakk melarikan diri. Namun kini polisi langsung melakukan penahanan kepada AZR dan SD.

"Langsung kita lakukan penahanan," tuturnya.



Sebagai informasi, Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahunan ditemukan tewas terbungkus kain sarung dengan tubuh penuh luka di ruko kawasan Kampung Jatibaru, Tambun Selatan, Bekasi. Saat ini, polisi tengah menyelidiki kasus tersebut.

"Masih didalami lebih lanjut oleh anggota Polsek Tambun Selatan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Selasa (7/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
Terapis di Pejaten Tewas, Polisi Bongkar Pola Rekrutmen Spa
Tata Cara Memandikan Jenazah dan Hukumnya
Viral Tugu Ikan Gabus di Exit Tol Bekasi, Netizen: Ikan Gabus No, Ikan Gabagus Yess!
Terapis Tewas, Polisi Dalami ABG Lain Dipekerjakan di Spa Pejaten
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
