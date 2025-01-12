Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Pemuda Ngonten di Taman Literasi Blok M Harus Izin ke Ormas

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |18:09 WIB
Viral! Pemuda <i>Ngonten</i> di Taman Literasi Blok M Harus Izin ke Ormas
Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Blo=-k M (foto: Okezone)
JAKARTA - Sekelompok pemuda ditegur oleh pria dewasa saat sedang membuat konten di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Berdasarkan video yang viral di sosial media, terlihat pria tersebut menegur, dan menyuruh kelompok pembuat konten itu untuk meminta izin terlebih dahulu ke organisasi masyarakat (ormas), yang disebut sebagai pengurus taman.

PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) selaku pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pun menegaskan, bahwa pihaknya tidak terafiliasi dengan ormas mana pun.

"Dalam pengelolaan operasional Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, PT ITJ tidak terafiliasi dengan lembaga maupun organisasi manapun," kata VP Corporate Secretary, Legal & Strategy PT Integrasi Transit Jakarta, Teuku Firmansyah kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).

Firmansyah pun menegaskan, bahwa Taman Literasi merupakan ruang terbuka publik yang bisa digunakan untuk beragama kegiatan positif.

"Dapat kami sampaikan bahwa Taman Literasi Martha Christina Tiahahu merupakan ruang publik yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
