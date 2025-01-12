Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru Pembunuh Artis Sandy Permana di Perumahan TNI/Polri Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |19:35 WIB
Polisi Buru Pembunuh Artis Sandy Permana di Perumahan TNI/Polri Bekasi
Polisi saat olah TKP pembunuhan Sandy di Bekasi (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Polisi dalami kasus tewasnya Sandy Permana (45), aktor dalam film Misteri Gunung Merapi 3 yang diduga dibunuh tetangganya, di komplek perumahan TNI-Polri, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Polisi juga tengah memburu pelaku.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan, setelah pemeriksaan terhadap jasad korban ditemukan beberapa luka tusuk dari senjata tajam.

"Ya menurut warga sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan seseorang, kami sedang kejar Identitas pelaku," ucapnya, Minggu (12/1/2025).

Seno menjelaskan, saat ini polisi tengah dilakukan penyelidikan lebih dalam dengan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian.

"Polres Metro Bekasi sudah melakukan olah TKP, dan ditemukan beberapa luka tusuk pada tubuh korban. Saat ini Reskrim Metro Bekasi sedang mendalami dan mencari pelaku," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemain sinetron drama kolosal, Sandy Permana (46) tewas setelah ditikam seseorang menggunakan senjata tajam di Perumahan TNI/Polri, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi itu diduga tewas karena kehabisan darah.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177111//mayat-QnCS_large.jpg
Fakta Terbaru Kasus Pembunuhan Anak di Cilincing: Ibunda Korban Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177103//kasus_pembunuhan-3D6K_large.jpg
Anak 11 Tahun di Cilincing Sempat Diimingi Hadiah Sebelum Dibunuh Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/612/3176696//guru-Qy0L_large.jpg
Viral! Pelukan Terakhir Guru Melani Wamea dengan Para Muridnya Sebelum Tewas Dianiaya KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174005//mayat-WsDn_large.jpg
Terapis Ditemukan Tewas di Lahan Kosong, Polisi Tunggu Hasil Autopsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172076//suami_bunuh_istri-N4rU_large.jpg
Diduga Akibat Perselingkuhan, Suami Tega Bunuh Istri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement