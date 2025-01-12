Polisi Buru Pembunuh Artis Sandy Permana di Perumahan TNI/Polri Bekasi

Polisi saat olah TKP pembunuhan Sandy di Bekasi (foto: dok ist)

BEKASI - Polisi dalami kasus tewasnya Sandy Permana (45), aktor dalam film Misteri Gunung Merapi 3 yang diduga dibunuh tetangganya, di komplek perumahan TNI-Polri, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Polisi juga tengah memburu pelaku.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan, setelah pemeriksaan terhadap jasad korban ditemukan beberapa luka tusuk dari senjata tajam.

"Ya menurut warga sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan seseorang, kami sedang kejar Identitas pelaku," ucapnya, Minggu (12/1/2025).

Seno menjelaskan, saat ini polisi tengah dilakukan penyelidikan lebih dalam dengan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian.

"Polres Metro Bekasi sudah melakukan olah TKP, dan ditemukan beberapa luka tusuk pada tubuh korban. Saat ini Reskrim Metro Bekasi sedang mendalami dan mencari pelaku," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemain sinetron drama kolosal, Sandy Permana (46) tewas setelah ditikam seseorang menggunakan senjata tajam di Perumahan TNI/Polri, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi itu diduga tewas karena kehabisan darah.



(Awaludin)