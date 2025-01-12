Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Pastikan Bakal Langsung Berantas Pungli di Jakarta 

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |19:53 WIB
Pramono Pastikan Bakal Langsung Berantas Pungli di Jakarta 
Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA - Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung memastikan akan langsung memberantas pungutan liar (Pungli), oleh sejumlah oknum yang dilakukan di Jakarta. Ia ingin ke depan, Jakarta bebas Pungli.

Keinginan Pramono meberantas pungli itu ia sampaikan menanggapi adanya video viral terkait seorang pria yang melakulan pungli di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan. Pria tersebut meminta pungli terhadap warga yang hendak membuat konten.

"Jadi kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan. Gak boleh terjadi," kata Pramono di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Menurut Pramono, Jakarta sebagai kota global harus melalukan perbaikan. Salah satunya meniadakan pungli.

"Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
