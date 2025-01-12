Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Dibunuh Tetangga, Aktor Sandy Permana Alami Luka Tusuk Disekujur Tubuh

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |20:09 WIB
Diduga Dibunuh Tetangga, Aktor Sandy Permana Alami Luka Tusuk Disekujur Tubuh
Sandy Permana Alami Luka Tusuk Disekujur Tubuh (foto: freepik)
BEKASI - Sandy Permana (45) aktor laga dalam film Misteri Gunung Merapi 3 tewas bersimbah darah di komplek perumahan TNI-Polri Desa Cibarusah Jaya, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. 

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan, usai pemeriksaan terhadap jasad korban ditemukan beberapa luka tusuk dari senjata tajam.

"Ya menurut warga sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan seseorang, kami sedang kejar Identitas pelaku," kata Seno, Minggu (12/1/2025).

Seno mengatakan, saat ini polisi tengah dilakukan penyelidikan lebih dalam dengan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian.

"Polres Metro Bekasi sudah melakukan olah TKP dan ditemukan beberapa luka tusuk pada tubuh korban. Saat ini Reskrim Metro Bekasi sedang mendalami dan mencari pelaku," tuturnya.

 

