HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Punya Utang Rp140 Juta, Wanita di Depok Diculik dan Disekap 

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |20:38 WIB
Gegara Punya Utang Rp140 Juta, Wanita di Depok Diculik dan Disekap 
Wanita di Depok Disekap (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang wanita berinisial AN asal Depok, Jawa Barat, disekap oleh terduga pelaku yang meminjamkan uang kepadanya sebesar Rp140 juta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, korban telah menyicil, dan berhasil membayar sebanyak Rp40 juta dari total hutang secara keseluruhan.

Namun Ade mengungkap, pada 17 Desember 2024 korban didatangi terduga pelaku bersama rekannya, untuk kembali menagih sisa hutang korban berinisial AN itu.

"Kemudian terduga pelaku beserta rekannya langsung membawa korban ke Jalan Gang 2 Putri Jaya Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok," kata Ade kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).

Ade menjelaskan, suami korban pun langsung mencari keberadaan sang istri, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok.

"Pelapor selaku suami dari korban mencoba mencari tahu keberadaan korban dengan cara menghubungi korban, dan pelapor diberi lokasi oleh korban," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
