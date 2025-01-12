Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Artis Sandy Permana Tewas Ditusuk, Cekcok saat Rapat Lingkungan

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |20:50 WIB
4 Fakta Artis Sandy Permana Tewas Ditusuk, Cekcok saat Rapat Lingkungan
Polisi saat olah TKP pembunuhan Sandy Permana (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemain sinetron drama kolosal, yakni Sandy Permana (46) tewas ditikam seseorang menggunakan senjata tajam di Perumahan TNI/Polri, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Minggu (12/1/2025), sekira pukul 07.30 WIB. 

Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi itu diduga tewas karena kehabisan darah. Berikut sejumlah faktanya:

1. Tewas Ditusuk Usai Beri Pakan Ternak

Ketua RT setempat, Sudarmaji mengatakan, Saat itu korban yang mengendarai sepeda listrik hendak ke rumahnya usai memberi pakan ternak dihampiri oleh terduga pelaku. Korban tiba-tiba ditikam menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka-luka. Sementara pelaku langsung melarikan diri.

"Ada warga dari RT lain yang mengetahui kejadian itu (penikaman), korban dan pelaku saling mengenal," katanya kepada wartawan.

2. Korban Sempat Cekcok saat Rapat Lingkungan

Sudarmaji mengatakan, sebelum peristiwa penikaman hingga berujung korban tewas, sempat ada rapat warga di lingkungan korban. Saat itu terjadi perdebatan antara korban dan terduga pelaku.

"Kita ada kegiatan lingkungan, rapat warga, di situ terjadi perdebatan, dan dari perdebatan itu membuat korban tidak senang dan berencana memberikan somasi kepada tersangka, dugaan dendam pribadi," kata Sudarmaji.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177103//kasus_pembunuhan-3D6K_large.jpg
Anak 11 Tahun di Cilincing Sempat Diimingi Hadiah Sebelum Dibunuh Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/612/3176696//guru-Qy0L_large.jpg
Viral! Pelukan Terakhir Guru Melani Wamea dengan Para Muridnya Sebelum Tewas Dianiaya KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174005//mayat-WsDn_large.jpg
Terapis Ditemukan Tewas di Lahan Kosong, Polisi Tunggu Hasil Autopsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172076//suami_bunuh_istri-N4rU_large.jpg
Diduga Akibat Perselingkuhan, Suami Tega Bunuh Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/340/3171768//anak_bunuh_ayah_dan_ibu_kandung-foBK_large.jpg
Pemuda Ini Tega Bunuh Ayah dan Ibu Kandung, Jenazah Ditemukan di Atas Tempat Tidur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement