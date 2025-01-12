4 Fakta Artis Sandy Permana Tewas Ditusuk, Cekcok saat Rapat Lingkungan

JAKARTA - Pemain sinetron drama kolosal, yakni Sandy Permana (46) tewas ditikam seseorang menggunakan senjata tajam di Perumahan TNI/Polri, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Minggu (12/1/2025), sekira pukul 07.30 WIB.

Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi itu diduga tewas karena kehabisan darah. Berikut sejumlah faktanya:

1. Tewas Ditusuk Usai Beri Pakan Ternak

Ketua RT setempat, Sudarmaji mengatakan, Saat itu korban yang mengendarai sepeda listrik hendak ke rumahnya usai memberi pakan ternak dihampiri oleh terduga pelaku. Korban tiba-tiba ditikam menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka-luka. Sementara pelaku langsung melarikan diri.

"Ada warga dari RT lain yang mengetahui kejadian itu (penikaman), korban dan pelaku saling mengenal," katanya kepada wartawan.

2. Korban Sempat Cekcok saat Rapat Lingkungan

Sudarmaji mengatakan, sebelum peristiwa penikaman hingga berujung korban tewas, sempat ada rapat warga di lingkungan korban. Saat itu terjadi perdebatan antara korban dan terduga pelaku.

"Kita ada kegiatan lingkungan, rapat warga, di situ terjadi perdebatan, dan dari perdebatan itu membuat korban tidak senang dan berencana memberikan somasi kepada tersangka, dugaan dendam pribadi," kata Sudarmaji.