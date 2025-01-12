Kronologi Tewasnya Artis Sandy Permana, Ditusuk Bertubi-tubi oleh Pelaku

BEKASI - Kronologi tewasnya aktor laga dalam film Misteri Gunung Merapi 3, Sandy Permana (45) di komplek perumahan TNI-Polri, Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, korban tewas diduga setelah ditusuk tetangganya sendiri.

Ketua RT Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji mengatakan, awal kronologi peristiwa tersebut terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai mengurus ternak yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya.

“Saat di tengah perjalanan, korban sedang mengendarai sepeda listrik dihadang pelaku dan langsung menikam korban dengan membabi buta,” katanya.

Dia menuturkan, korban sempat dilarikan ke rumah sakit di daerah Bogor untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tidak terselamatkan akibat kehabisan darah karena luka di sekujur tubuhnya.