Rumah di Tanah Kusir Terbakar, 18 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Sebuah rumah terbakar di Jalan Tanah Kusir III, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 12 Januari 2025.

"Kebakaran melanda bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Tanah Kusir III, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (titik kenal Apotek K24)," tulis akun resmi @humasjakfire, Minggu (12/1/2025).

Adapun operasi pemadaman segera dilakukan oleh Pemadam Jakarta pada pukul 17.26 WIB dengan mengerahkan 18 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) dan 65 personel.

"Kemudian, pukul 17.44 WIB, lokalisir perambatan api dilakukan. Dan disusul tahap pendinginan pada 17.53 WIB," katanya.

"Setelah mengerahkan 18 unit dan 65 personel, operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 18.41 WIB," sambungnya.

Belum diketahui apakah ada korban jiwa atau luka, serta jumlah kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut.

(Awaludin)