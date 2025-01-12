Sandy Permana Tewas Ditusuk di Komplek TNI/Polri, Ini Kesaksian Ketua RT

BEKASI - Aktor film Misteri Gunung Merapi 3 Sandy Permana (45) tewas ditangan tetangganya sendiri di komplek perumahan TNI-Polri, Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

Ketua RT Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (12/1/2025) pagi. Saat itu korban dalam perjalanan pulang usai mengurus ternak yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya.

“Saat di tengah perjalanan, korban sedang mengendarai sepeda listrik diadang pelaku dan langsung menikam korban dengan membabi buta,” katanya.

Dia menjelaskan, korban sempat dilarikan ke rumah sakit di daerah Bogor untuk mendapat pertolongan medis. Namun nahas nyawa korba tidak terselamatkan akibat kehabisan darah karena luka di sekujur tubuhnya.