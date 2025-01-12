Tewas Dibunuh, Sosok Sandy Permana Dikenal Ramah dan Supel

BEKASI - Keluarga ungkap sosok Sandy Permana (46) yang tewas dengan luka tusuk diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri. Kakak ipar korban, yakni Amelia (41) mengungkap keseharian korban dikenal ramah dan mudah bergaul.

"Di mata keluarga adek ipar saya (korban) ini supel ya, bergaul terus orangnya sangat ramah semua orang disini pada tau dia (korban)," ucap Amelia di rumah duka di komplek perumahan TNI-Polri Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Minggu 12 Januari 2025 malam.

Terlebih ketika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, kata Amelia, korban selalu sigap menolong baik secara materi maupun tenaga.

"Jadi orang-orang itu sudah tau dia (korban), orangnya emang supel bangat suka menolong orang kalau ada kasus apa ditolong," ucap Amelia.

Korban yang juga merupakan aktor sinetron, sehingga masyarakat mengenalnya. Ditambah korban sudah 1 dekade tinggal di komplek perumahan tersebut sejak tahun 2013. Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai ketua RT 05 RW 08 pada periode 2013 hingga 2015.

"Dia juga pernah suting juga kan jadi orang-orang itu sudah tau dia, orangnya emang supel bangat suka menolong orang kalo ada kasus apa ditolong," ungkap Amelia.