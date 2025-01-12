Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tewas Dibunuh, Sandy Permana Tinggalkan Istri dan 3 Anak Masih Kecil

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |23:30 WIB
Tewas Dibunuh, Sandy Permana Tinggalkan Istri dan 3 Anak Masih Kecil
Kakak ipar Sandy Amelia di rumah duka (foto: Okezone/Ade)
A
A
A

BEKASI - Sandy Permana (45) aktor laga dalam film Misteri Gunung Merapi 3 tewas bersimbah darah di komplek perumahan TNI-Polri Desa Cibarusah Jaya, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. 

Kakak ipar korban, yakni Amelia (41) mengungkap keseharian korban dikenal ramah dan mudah bergaul. Sandy meninggalkan seorang istri, dan 3 orang anak yang masih berusia, 6, 4 dan 2 tahun. Ia pun berharap polisi dapat segera menangkap pelaku dan diminta hukum seberat-beratnya.

"Kita keluarga ngikutin aturan polisi aja ya dari hukum yang berjalan, saya dan istri korban pasti mintanya hukum seberat beratnya, karena dari kasus ini kami juga nggak pernah jahat sama orang. Pokoknya di usut sampai tuntas," ucap Amelia di rumah duka di komplek perumahan TNI-Polri Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Minggu 12 Januari 2025 malam.

Kata Amelia, korban yang juga merupakan aktor sinetron, sehingga masyarakat mengenalnya. Ditambah korban sudah 1 dekade tinggal di komplek perumahan tersebut sejak tahun 2013. Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai ketua RT 05 RW 08 pada periode 2013 hingga 2015.

"Dia juga pernah suting juga kan jadi orang-orang itu sudah tau dia, orangnya emang supel bangat suka menolong orang kalo ada kasus apa ditolong," ungkap Amelia.

 

