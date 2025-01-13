Gunung Ibu Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik 2.500 Meter Pagi Ini

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara erupsi pagi ini, Senin 13 Januari 2025 pukul 06.34 WIT. Tercatat kolom letusan kali ini dengan ketinggian 2.500 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Senin, 13 Januari 2025, pukul 06:34 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 2.500 m di atas puncak (± 3.825 m di atas permukaan laut),” tulis keterangan resmi PVMBG, Senin (13/1/2025).

Sementara itu, PVMBG juga mencatat kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 94 detik.

PVMBG melaporkan saat ini Gunung Ibu berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi bahwa masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

Lebih lanjut, PVMBG mengimbau jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata).

“Seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat agar selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah,” imbaunya.

(Arief Setyadi )