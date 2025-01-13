Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa KPK Sebagai Tersangka, Hasto Klaim Dikawal 1.000 Pengacara

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |11:32 WIB
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Hasto disebut didampingi oleh 1.000 pengacara.

“Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi mas Hasto,” ucap Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy di Gedung Merah Putih KPK, Senin (13/1/2025).

Menurut Ronny dukungan dari ribuan pengacara itu datang dari berbagai organisasi. Meski demikian, tak seluruh kuasa hukum itu hadir langsung di KPK.

Adapun berdasarkan pantauan di lokasi Gedung KPK memang ramai kuasa hukum saat Hasto mendatangi KPK.

“Karena kalau seribu (yang hadir langsung), mobilnya enggak cukup,” ucap dia.

Sementara, kuasa hukum yang langsung mendampingi Hasto selama pemeriksaan hanya ada satu orang. Hasto akan didampingi Maqdir Ismail.

“Yang mendampingi Mas Hasto adalah pak Maqdir Ismail karena hanya diperbolehkan satu pendamping saja,” tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
