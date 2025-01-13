Rumah Polisi di Mojokerto Dikabarkan Meledak, 2 Orang Meninggal

JAKARTA - Rumah personel Polisi di Desa Sumolawang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), dikabarkan meledak. Bahkan dalam kejadian itu, dua orang disebut meninggal dunia.

Ledakan yang cukup kuat itu mengakibatkan dua rumah lain yang berdekatan dengan lokasi kejadian mengalami kerusakan cukup parah.

Terkait hal itu, Polda Jatim menyatakan bahwa, Kapolres Mojokerto bakal menyampaikan keterangan secara resmi terkait dengan kejadian ledakan di rumah personel kepolisian tersebut.

"Tunggu nanti Kapolres Mojokerto yang sampaikan," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Saat ini, korban yang dinyatakan meninggal dunia telah di bawa ke Rumah Sakit (RS) terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

(Puteranegara Batubara)