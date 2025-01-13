Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Aplikasi Koin Jagat Bikin Rusak Fasilitas Umum, Komdigi Buka Suara

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |12:35 WIB
Viral Aplikasi Koin Jagat Bikin Rusak Fasilitas Umum, Komdigi Buka Suara
Menkomdigi Meutya Hafid
JAKARTA - Kementrian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) bakal menindaklanjuti aplikasi 'Koin Jagat' yang kini tengah ramai di sosial media. Bahkan, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengaku dia banyak ditanya orang soal aplikasi itu.

"Untuk aplikasi yang saya juga banyak di DM oleh teman-teman dan juga masukan banyak pihak. Serta pagi ini kami sudah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Pak Angga Raka untuk menindaklanjuti mengenai aplikasi ini," ucap Meutya di kantornya, Senin (13/1/2025).

Untuk saat ini, Komdigi akan mempelajari apakah aplikasi ini menimbulkan dampak kerugian ataupun menabrak aturan di undang-undang.

"Kerugian seperti apa, dampaknya Kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan Dengan undang-undang ataupun aturan yang ada," ujarnya.

Dia menegaskan jika nantinya aplikasi tersebut bertentangan dengan UU, maka pihaknya tak segan-segan untuk melakukan penindakan.

"Kita ambil langkah tegas Jika ada pelanggaran terhadap peraturan Dan juga perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.

Sekedar informasi, belakang ini media sosial sedang dihebohkan dengan fenomena Koin Jagat, sebuah aktivitas yang mengundang anak-anak hingga orang dewasa, untuk berburu koin yang tersebar di berbagai titik kota.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
