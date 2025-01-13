Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Nama-Nama Pejabat Baru di Komdigi: Raline Shah Jabat Stafsus, Fifi Aleyda Dirjen KPM

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |13:08 WIB
Nama-Nama Pejabat Baru di Komdigi: Raline Shah Jabat Stafsus, Fifi Aleyda Dirjen KPM
Pelantikan Pejabat Komdigi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melantik langsung jajaran baru di kantor Komdigi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (13/1/2025). Sebanyak 21 orang akan bekerja di Kementerian Komdigi pada periode 2024-2029.

Dalam sambutannya, Meutya mengatakan jika pelantikan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kementerian Komdigi sebagai motor penggerak transformasi digital di tanah air.

"Keberagaman latar belakang saudara-saudari yang kami lakukan hari ini, mulai dari ASN, swasta, pekerja seni, kepolisian, media masa. Ini merupakan kekuatan yang harus betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya," kata Meutya.

Dia pun meminta jajaran baru ini untuk saling berkolaborasi demi tercapainya tujuan bersama. 

"Saya yakin dengan integritas, dengan kerja keras, dan dedikasi yang tinggi, saudara-saudari akan mampu menjalankan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menitipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari manipulasi atau kong kalikong dan menghindari ketidak efisiensian.

"Saudara-saudari perlu bertindak tegas dan juga arif dalam menjalankan pesan-pesan ini.
Hindari bentuk pemborosan. Setiap rupiah uang rakyat harus kita gunakan secara efektif dan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan bangsa dan negara," ujarnya.

Adapun dalam pelantikan ini, terlihat Fifi Aleyda Yahya ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM). Sementara bintang film '5 CM' Raline Rahmat Shah mengisi jabatan Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital.

 

Halaman:
1 2
      
