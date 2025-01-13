Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasjim Djalal Wafat, Yusril: Kepergiannya Adalah Kehilangan Besar bagi Indonesia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |13:12 WIB
Hasjim Djalal Wafat, Yusril: Kepergiannya Adalah Kehilangan Besar bagi Indonesia
Yusril Ihza Mahendra berduka atas wafatnya Hasjim Djalal (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra turut bertakziah ke kediaman mendiang Hashim Djalal, di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025). Di mata Yusril, Hasjim merupakan diplomat besar yang pernah dimiliki Indonesia.

Hal itu ia ungkapkan melalui akun Instagram pribadinya, @yusrilihzamhd. Ia menyampaikan, mendiang Hasjim pernah menjadi Kepala Perwakilan Tetap Indonesia di PBB hingga Dubes di Kanada, dan Jerman.

"Hari ini, Senin, 13 Januari 2025, saya menyempatkan diri untuk bertakziah ke kediaman Almarhum Dr. Hasjim Djalal yang wafat tadi malam di Jakarta. Dr. Hasjim adalah diplomat besar yang dimiliki bangsa kita. Beliau pernah menjadi Dubes/Kepala Perwakilan Tetap kita di PBB, Dubes di Kanada, dan Jerman," tutur Yusril yang dikutip dari postingan Instagramnya, Senin (14/1/2025).

Yusril juga mengatakan, mendiang Hasjim merupakan akademisi yang mendalami hukum laut selain diplomat. Untuk itu, kata dia, pemikiran Hasjim bersama Almarhum Prof. Mochtar Kusumaatmadja, sangat besar dalam penyusunan UNCLOS atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut

Kendati demikian, Yusril menilai, Indonesia kehilangan besar atas kepergian Hasjim. Di matanya, mendiang Hasjim sangat bersahaja, dan sikapnya ramah serta rendah hati. 

"Kepergian Dr. Hasjim Djalal adalah kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Saya mengenal Dr. Hasjim sejak lama. Penampilannya sangat bersahaja, dan sikapnya ramah serta rendah hati," katanya.

"Ketika buku cetak masih mendominasi pasar, sebelum digantikan e-book di zaman sekarang, saya sering bertemu Dr. Hasjim di toko buku, baik di Jakarta maupun di Singapura. Beliau adalah tipe manusia pembelajar tanpa henti," imbuh Yusril.

 

Halaman:
1 2 3
      
