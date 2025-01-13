Detik-Detik Artis Mak Lampir Sandy Permana Tewas Ditusuk Berkali-kali

BEKASI - Kronologi tewasnya aktor laga dalam film Misteri Gunung Merapi 3 di komplek perumahan TNI-Polri, Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Korban sandy Permana (45) tewas diduga setelah ditusuk tetangganya sendiri.

Ketua RT Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji mengatakan, awal kronologi peristiwa tersebut terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai mengurus ternak yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya.

“Saat di tengah perjalanan, korban sedang mengendarai sepeda listrik diadang pelaku dan langsung menikam korban dengan membabi buta,” katanya.

Dia menuturkan, korban sempat dilarikan ke rumah sakit di daerah Bogor untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tidak terselamatkan akibat kehabisan darah karena luka di sekujur tubuhnya.

Sementara, kasus pembunuhan itu sudah ditangani petugas dari tim identifikasi Polres Metro Bekasi dan Polsek Cibarusah. Petugas langsung menuju tempat lokasi kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan sejumlah saksi.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan, setelah pemeriksaan terhadap jasad korban ditemukan beberapa luka tusuk dari senjata tajam.