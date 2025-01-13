Pelayat Berdatangan ke Rumah Duka Hasjim Djajal Jelang Pemakaman di TMP Kalibata

JAKARTA - Sejumlah pelayat terus berdatangan ke rumah duka almarhum Hashim Djalal di Jalan Taman Cilandak II, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025). Diketahui, ayahanda dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Jallal itu meninggal dunia pada Minggu 12 Januari 2025 kemarin.

Berdasarkan pantauan di lokasi, para pelayat yang datang langsung bertemu dan memberikan ucapan duka langsung kepada keluarga.

Tak hanya itu, terlihat banyak juga para diplomat negara lain yang juga turut menyambangi rumah duka. Mereka juga terlihat disambut oleh Dino Patti Jallal yang mewakili keluarga.

Terlihat Wamenlu Arif Havas Oegroseno juga datang ke rumah duka. Selain Wamenlu, ada juga mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Pembangunan VII, Fuad Bawazier.

Diberitakan sebelumnya, kabar duka datang dari keluarga mantan Wamenlu Dino Patti Djalal. Sang ayah yakni Hasjim Djalal meninggal dunia, Minggu 12 Januari 2025.

Almarhum meninggal di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. “Innalillahi Wainnailaihi Rojiun. Bersama ini kami sampaikan kabar duka bahwa Duta Besar Prof Dr Hasjim Djalal, diplomat sesepuh dan pejuang wawasan nusantara, telah mengembuskan napas terakhir pada hari Minggu, 12 Januari jam 16:40 di RS Pondok Indah,” bunyi pesan singkat yang telah terkonfirmasi.

