Hasto PDIP Irit Bicara Usai Diperiksa KPK sebagai Tersangka

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Usai diperiksa, Hasto terlihat irit bicara.

Hasto terlihat telah meninggalkan Gedung Merah Putih KPK. Ia keluar dari kantor lembaga antirasuah sekira pukul 13.25 WIB. Artinya, Hasto menjalani pemeriksaan selama tiga jam lebih sejak memasuki ruang penyidik pada pukul 10.00 WIB.

Begitu batang hidungnya terlihat, Hasto terlihat langsung disambut simpatisannya hingga kuasa hukum yang mengawalnya sejak pagi tadi. Hasto tampak tersenyum melihat sambutan itu.

Namun, sikap Hasto begitu berbeda ketika sebelum dan sesudah diperiksa oleh KPK. Sesaat sebelum menghadap penyidik, Hasto terlihat panjang lebar menyampaikan pernyataan kepada awak media.

Tapi usai diperiksa, Hasto terlihat lebih sedikit berbicara. Dalam hal ini, Kuasa Hukum yang lebih banyak memberikan keterangan kepada awak media. Setelah itu, Hasto pergi meninggalkan Gedung KPK.

Hasto pun berjalan menuju bus pariwisata yang ditumpanginya saat datang ke KPK. Ia pun terlihat melambaikan tangan kepada warga yang datang mendukungnya.

“Makasih, makasih,” singkat Hasto.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Hasto menyatakan, kliennya siap apabila ditahan oleh lembaga antirasuah.