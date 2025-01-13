Wamenlu Bakal Pimpin Upacara Pelepasan Jenazah Hasjim Djalal

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri RI (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno tiba di rumah duka almarhum Hasjim Djalal di Taman Cilandak II, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025). Dia direncanakan akan memimpin upacara pelepasan jenazah dari rumah duka menuju Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

Arif menyampaikan pihak keluarga dari mendiang Hasjim Djalal akan menyerahkan jenazah kepada dirinya selalu pihak pemerintah untuk nantinya dimakamkan.

"Di sini saya hanya melepaskan, jadi nanti keluarga akan menyampaikan kepada saya dan saya akan melepaskan beliau sesuai dengan tata cara yang sudah sesuai," kata Arif Havas saat ditemui ketika melayat ke kediaman duka Hasjim Djalal.

Setelah itu, kata dia, jenazah akan dilepas dengan upacara pelepasan militer untuk setelahnya di makamkan di TMP Kalibata.

Di TMP Kalibata, Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono direncakan akan bertindak sebagai inspektur upacara (Irup).

"Terus nanti di TMP Kalibata pak Menlu insyaallah. Iya saya akan mengantar sampai sana (TMPN Kalibata) bersama keluarga," ujarnya.