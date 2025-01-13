Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca: Jakarta Bakal Diguyur Hujan Sore Hari 

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |06:18 WIB
Ramalan Cuaca: Jakarta Bakal Diguyur Hujan Sore Hari 
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca sebagian wilayah DKI Jakarta diprakirakan bakal diguyur hujan pada hari ini, Senin (13/1/2025). Namun, hujan diprakirakan baru mengguyur pada sore hari.

Melalui laman resminya, BMKG menyebutkan, cuaca Kepulauan Seribu pada hari ini diprakirakan berawan sepanjang hari. Begitu juga dengan Jakarta Pusat diprediksi berawan, namun bakal diguyur hujan pada sore hari.

Sementara cuaca Jakarta Utara pada hari ini, diprakirakan BMKG juga akan berawan sepanjang hari. Sedangkan cuaca Jakarta Barat, bakal diguyur hujan sore hari.

Kondisi serupa juga akan terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Hujan ringan diprakirakan akan mengguyur kawasan tersebut pada sore hari.

Sedangkan suhu pada hari ini diprakirakan di kisaran 26-29 derajat celcius. Adapun kelembapan diprakirakan 74 sampai 87 persen.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cuaca Jakarta BMKG Hujan cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177036/hujan-9CXn_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176807/cuaca-2tUB_large.jpg
Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas? Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176328/hujan-fNd6_large.jpg
Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173621/cuaca-umLW_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Diguyur Hujan Sedang-Lebat 1-2 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172529/cuaca-l26G_large.jpg
BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170184/hujan-7fB1_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement