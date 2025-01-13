Ramalan Cuaca: Jakarta Bakal Diguyur Hujan Sore Hari

JAKARTA - Cuaca sebagian wilayah DKI Jakarta diprakirakan bakal diguyur hujan pada hari ini, Senin (13/1/2025). Namun, hujan diprakirakan baru mengguyur pada sore hari.

Melalui laman resminya, BMKG menyebutkan, cuaca Kepulauan Seribu pada hari ini diprakirakan berawan sepanjang hari. Begitu juga dengan Jakarta Pusat diprediksi berawan, namun bakal diguyur hujan pada sore hari.

Sementara cuaca Jakarta Utara pada hari ini, diprakirakan BMKG juga akan berawan sepanjang hari. Sedangkan cuaca Jakarta Barat, bakal diguyur hujan sore hari.

Kondisi serupa juga akan terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Hujan ringan diprakirakan akan mengguyur kawasan tersebut pada sore hari.

Sedangkan suhu pada hari ini diprakirakan di kisaran 26-29 derajat celcius. Adapun kelembapan diprakirakan 74 sampai 87 persen.



(Arief Setyadi )