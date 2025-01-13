Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sita Double Stick dan Miras saat Bentrok Suporter Bola di Rest Area Tol Jagorawi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |07:09 WIB
Polisi Sita Double Stick dan Miras saat Bentrok Suporter Bola di Rest Area Tol Jagorawi
Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi mengamankan sejumlah barang bukti usai terjadinya keributan antar suporter sepak bola yang terjadi di Rest Area KM 21 Tol Jagorawi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

"Dari mereka kami temukan seperti double stick," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan di Polres Bogor, Senin (13/1/2025).

Polisi juga mendapati barang bukti minuman keras (miras) yang dikonsumsi suporter tersebut. "Minuman keras, tadi mereka juga sempat mengonsumsi minuman keras," ujarnya.

Diketahui, polisi mengamankan 103 suporter dari PSIS Semarang yang terlibat keributan dengan suporter Persita Tangerang di Rest Area KM 21 Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor. Dari jumlah tersebut, 4 orang luka karena lemparan batu dan lecet-lecet.

Rencananya, pagi ini polisi akan mempertemukan antara pihak suporter PSIS Semarang dengan Persita Tangerang. Tetapi, langkah ini tidak menghilangkan tindak pidana yang telah terjadi.

"Langkah kami mempertemukan antara suporter Persita dengan suporter dengan PSIS Semarang. Namun, bukan untuk menghilangkan proses pidana ini yang telah terjadi, ini langkah kami agar tidak meluas ke pertandingan selanjutnya," kata Rio.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/512/3157752/jateng-dclm_large.jpg
Pascabentrok di Pengajian Habib Rizieq, Pemalang Kondusif dan Total Korban 15 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/512/3157572/bentrok-mtMW_large.jpg
Breaking News! Massa Habib Rizieq Bentrok di Pemalang, 5 Orang Jadi Korban Salah Satunya Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/340/3142203/viral-8iUM_large.jpg
Gegara Uang Rp2 Ribu, Pengendara Mobil dan Juru Parkir Baku Hantam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/519/3139921/tni-abgh_large.jpg
3 Anggota TNI Disandera Warga saat Bentrok, Dandim Bondowoso Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/338/3135769/bentrok-XqiA_large.jpg
Bentrokan Bak Gangster di Kemang Gegara Berebut Lahan Sengketa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/338/3135743/bentrok-EtLQ_large.jpg
Kronologi Mencekam Bentrokan Bak Gangster di Kemang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement