HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penampakan 2 Bus Suporter PSIS Hancur Usai Bentrok di Rest Area Tol Jagorawi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |07:22 WIB
Penampakan 2 Bus Suporter PSIS Hancur Usai Bentrok di Rest Area Tol Jagorawi
Bus PSIS hancur usai bentrok di Rest Area Tol Jagorawi (Foto: Putra Ramadhany/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Dua unit bus yang digunakan suporter bola PSIS Semarang terjadi keributan di Rest Area KM 21 Tol Jagorawi diamankan polisi. Bus tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah.

Pantauan Okezone, terlihat dua bus tersebut sudah terpakir di depan Mako Polres Bogor. Bus itu diamankan polisi sebagai barang bukti pasca keributan yang terjadi antara suporter PSIS Semarang dengan suporter Persita Tangerang.

Bus PSIS

Pada bus pertama, tampak beberapa kaca di bagian penumpang dan sopir pecah. Tetapi, pada bus kedua kerusakan terlihat lebih parah di mana kaca di seluruh bagian bus tersebut nyaris tidak tersisa.

Sementara itu, 103 suporter dari PSIS Semarang juga diamankan dari lokasi keributan. Mereka dikumpulkan di lapangan Mako Polres Bogor.

Diketahui, keributan antar suporter sepak bola terjadi di Rest Area KM 21 Tol Jagorawi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Minggu 12 Januari 2025 malam. Keributan terjadi usai pertandingan antara klub PSIS Semarang melawan Persita Tangerang di Stadion Pakansari Cibinong.

Halaman:
1 2
      
