Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Orang Terluka, Begini Kronologi Bentrok Suporter PSIS dan Persita di Rest Area Tol Jagorawi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |08:33 WIB
4 Orang Terluka, Begini Kronologi Bentrok Suporter PSIS dan Persita di Rest Area Tol Jagorawi
Ratusan suporter bola yang terlibat bentrok di Rest Area Tol Jagorawi ditangkap (Foto: Putra Ramadhany/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi masih mendalami keributan antar suporter sepak bola PSIS Semarang dan Persita Tangerang di Rest Area KM 21 Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga, bentrok diawali aksi swepping dari salah satu kelompok suporter.

1. Suporter Tidak Diperbolehkan Nonton PSIS vs Persita

Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan peristiwa berawal ketika suporter dari PSIS Semarang datang ke Stadion Pakansari Cibinong untuk menonton pertandingan klub kesayangannya melawan Persita Tangerang sekira pukul 13.00 WIB pada Minggu 12 Januari 2025.

"Suporter PSIS Semarang ini tidak diperbolehkan untuk masuk ke Pakansari dia mencoba masuk," kata Rio kepada wartawan, Senin (13/1/2025).

2. Suporter PSIS Dipulangkan 

Anggota Polres Bogor dengan panitia penyelenggara memulangkan mereka. Para suporter PSIS pun dikawal hingga pintu Tol Jagorawi.

"Sampai di pintu Tol mereka kita lepas," ujar Rio.

3. Suporter PSIS Mampir ke Rest Area dan Bentrok dengan Suporter Persita

Rupanya, sekira pukul 15.00 WIB mereka tidak langsung pulang ke daerah asal melainkan masuk ke Rest Area KM 21 Tol Jagorawi dengan alasan menunggu makanan. Hingga akhirnya, sekira pukul 18.49 WIB suporter dari PSIS Semarang itu bertemu dengan suporter Persita Tangerang yang pulang dari Stadion Pakansari di rest area dan terjadilah keributan.

"Faktanya pukul 18.49 WIB suporter Persita Tangerang balik dan ketemu sama mereka di Rest Area 21 sehingga terjadi perkelahian," terangnya.

4. Pemicu Bentrok Suporter Diduga karena Aksi Sweeping

Saat ini, polisi masih mendalami awal mula pemicu keributan. Namun, diduga, keributan terjadi karena aksi sweeping dari salah satu kelompok suporter.

"Suporter dari PSIS yang di mana memang mereka yang awalnya yang melakukan sweeping atau razia terhadap suporter Persita," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/512/3157752/jateng-dclm_large.jpg
Pascabentrok di Pengajian Habib Rizieq, Pemalang Kondusif dan Total Korban 15 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/512/3157572/bentrok-mtMW_large.jpg
Breaking News! Massa Habib Rizieq Bentrok di Pemalang, 5 Orang Jadi Korban Salah Satunya Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/340/3142203/viral-8iUM_large.jpg
Gegara Uang Rp2 Ribu, Pengendara Mobil dan Juru Parkir Baku Hantam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/519/3139921/tni-abgh_large.jpg
3 Anggota TNI Disandera Warga saat Bentrok, Dandim Bondowoso Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/338/3135769/bentrok-XqiA_large.jpg
Bentrokan Bak Gangster di Kemang Gegara Berebut Lahan Sengketa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/338/3135743/bentrok-EtLQ_large.jpg
Kronologi Mencekam Bentrokan Bak Gangster di Kemang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement