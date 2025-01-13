Dedi Mulyadi Turun Tangan, Sandi Bakal Dipekerjakan Lagi di Damkar Depok

DEPOK - Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih periode 2025-2030, Dedi Mulyadi mengaku telah berkomunikasi dengan Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri untuk memperpanjang kontrak eks juru padam Damkar Depok, Sandi Butar Butar. Diketahui, Sandi yang telah mengabdi sejak 2015 itu kontraknya tidak diperpanjang sejak 31 Desember 2024 silam.

"Mengenai status dia (Sandi -red) diputus kontrak, kontrak itu kan subjektif sangat tergantung dengan selera pimpinan, jadi kontrak di mana-mana begitu swasta juga begitu tetapi kan rangkaian pemerintahan ini kan berakhir sebentar lagi Wali Kota Depok dilantik dalam waktu tidak terlalu lama paling lama Maret lah mudah-mudahan bisa Februari," ujar Kang Dedi di Depok, Minggu (12/1/2025).

"Saya sudah ngomong kok sama Wali Kota Depok sudah nanti diperpanjang lagi," tambahnya.

Kang Dedi yang didampingi kuasa hukum Sandi, Deolipa Yumara dan anggota DPRD Kota Depok, Gerry Wahyu Riyanto itu menekankan, Sandi harus bekerja dengan baik dan memposisikan diri sebagai juru padam bukan sebagai wartawan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Selama Sandinya mau bekerja dengan baik dan memposisikan diri sebagai juru padam. Bukan memposisikan diri sebagai wartawan atau LSM," ucapnya.

Sebelumnya, kontrak kerja Juru Padam kritis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Sandi Butar Butar tidak diperpanjang oleh satuannya. Surat keterangan pemutusan kerjanya pun viral di media sosial pada Senin 6 Januari 2025.