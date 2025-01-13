Sandy Permana Aktor Mak Lampir Tewas, Polisi Temukan Banyak Luka Tusuk

JAKARTA - Artis Sandy Permana pemain sinetron Mak Lampir diduga tewas dibunuh, usai ditemukan bersimbah darah di pinggiran jalan Cibarusah.

Kasat Reskrim Polres Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan bahwa, Sandy ditemukan para tentangganya sudah tergeletak di jalan dengan beberapa luka tusukan.

"Awalnya korban ditemukan bersimbah darah oleh tetangga-tetangganya. Dan ketika kita lakukan pengecekan, pada korban memang ada beberapa luka tusuk," kata Onkoseno kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).

Onkoseno menjelaskan, mantan pemain sinetron Mak Lampir itu mengalami sejumlah luka tusukan pada bagian tubuhnya.

"Ada beberapa luka tusuk, di dada ada, di perut, terus di leher belakang ada," katanya.