Masih Buron, Pembunuh Artis Sandy Permana Terbilang Licin Hindari Kejaran Polisi

BEKASI - Pihak kepolisian masih memburu pelaku pembunuhan terhadap aktor film Misteri Gunung Merapi 3, Sandy Permana (46) di Kabupaten Bekasi. Polisi sebut pelaku terbilang licin menghindari dari kejaran aparat kepolisian.

Terduga pelaku Nanang Irawan alias Gimbal (45) yang tak lain tetangga korban itu menghilang usai membunuh korban Sandy Permana hingga tewas, pada Minggu 12 Januari 2025 pagi.

Kapolsek Cibarusah AKP Yandrizen mengatakan, saat ini anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cibarusah dibantu tim Polda Metro Jaya masih memburu pelaku yang melarikan diri usai membunuh korban.

"Dalam penyelidikan, anggota kita di lapangan sedang bekerja doain saja biar cepat terungkap," kata Yandrizen saat dikonfimasi.

Yandrizen juga meminta bagi warga yang mengetahui keberadaan pelaku agar bisa segera melaporkan ke pihak kepolisian. "Lanjut juga, masyarakat yang tahu yang melihat yang mendengar, kalau ada info silakan sampaikan kepada kami itu saja intinya," ungkapnya.