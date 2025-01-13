Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masih Buron, Pembunuh Artis Sandy Permana Terbilang Licin Hindari Kejaran Polisi

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |10:21 WIB
Masih Buron, Pembunuh Artis Sandy Permana Terbilang Licin Hindari Kejaran Polisi
Sandy Permana (Foto: Instagram)
A
A
A

BEKASI - Pihak kepolisian masih memburu pelaku pembunuhan terhadap aktor film Misteri Gunung Merapi 3, Sandy Permana (46) di Kabupaten Bekasi. Polisi sebut pelaku terbilang licin menghindari dari kejaran aparat kepolisian.

Terduga pelaku Nanang Irawan alias Gimbal (45) yang tak lain tetangga korban itu menghilang usai membunuh korban Sandy Permana hingga tewas, pada Minggu 12 Januari 2025 pagi.

Kapolsek Cibarusah AKP Yandrizen mengatakan, saat ini anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cibarusah dibantu tim Polda Metro Jaya masih memburu pelaku yang melarikan diri usai membunuh korban.

"Dalam penyelidikan, anggota kita di lapangan sedang bekerja doain saja biar cepat terungkap," kata Yandrizen saat dikonfimasi.

Yandrizen juga meminta bagi warga yang mengetahui keberadaan pelaku agar bisa segera melaporkan ke pihak kepolisian. "Lanjut juga, masyarakat yang tahu yang melihat yang mendengar, kalau ada info silakan sampaikan kepada kami itu saja intinya," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement