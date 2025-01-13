Tangis Histeris Istri Iringi Pemakaman Aktor Sandy Permana

BEKASI - Jenazah artis Sandy Permana tiba di rumah duka usai dilakukan autopsi dari Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur, Minggu 12 Januari 2025 malam. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga dan kerabat korban.

Jenazah Sandy Permana tiba di rumah duka di Perumahan TNI-Polri, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 22.11 WIB. Usai disholatkan, jenazah korban oleh pihak keluarga langsung dimakamkan di TPU yang tidak jauh dari rumah korban.

Istri korban menangis histeris dan jatuh pingsan hingga tak sadarkan diri saat jasad korban dikebumikan.

Almarhum Sandhy Permana merupakan aktor film laga dalam film Misteri Gunung Merapi 3 sebagai Arya Soma. Korban tewas akibat terkena luka tusukan senjata tajam di sekujur tubuhnya yang dilakukan oleh tetangganya.