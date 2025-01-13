Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tangis Histeris Istri Iringi Pemakaman Aktor Sandy Permana

Didit Junaidi , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |10:58 WIB
Tangis Histeris Istri Iringi Pemakaman Aktor Sandy Permana
Jenazah Sandy Permana diterima keluarga (Foto: Didit Junaidi/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Jenazah artis Sandy Permana tiba di rumah duka usai dilakukan autopsi dari Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur, Minggu 12 Januari 2025 malam. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga dan kerabat korban.

Jenazah Sandy Permana tiba di rumah duka di Perumahan TNI-Polri, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 22.11 WIB. Usai disholatkan, jenazah korban oleh pihak keluarga langsung dimakamkan di TPU yang tidak jauh dari rumah korban.

Istri korban menangis histeris dan jatuh pingsan hingga tak sadarkan diri saat jasad korban dikebumikan.

Almarhum Sandhy Permana merupakan aktor film laga dalam film Misteri Gunung Merapi 3 sebagai Arya Soma. Korban tewas akibat terkena luka tusukan senjata tajam di sekujur tubuhnya yang dilakukan oleh tetangganya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement