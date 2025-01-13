Diduga Tersengat Listrik, Warga Citeureup Digegerkan Mayat Pria dalam Kontrakan

BOGOR - Warga Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat pria dalam kamar kontrakan. Diduga, pria tersebut tewas usai tersengat aliran listrik.

Kapolsek Citeureup Kompol Victor G. Hamonangan mengatakan mayat pria yang diketahui berinisial HR (29) ditemukan warga pada Minggu 12 Januari 2024. Dimana, terdapat warga yang mencium aroma tidak sedap yang menyengat dari salah satu kontrakan.

"Saksi mendekati bau tidak sedap yang mana mencurigai di dalam rumah kontrakan ada bangkai," kata Victor dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

Saksi pun mencoba membuka pintu kontrakan tersebut dan mendapati HR sudah terlentang tidak bernyawa. Selanjutnya, temuan itu dilaporkan kepada pihak RT setempat dan kepolisian.

"Tidak lama kami datang dan mengamankan TKP penemuan mayat," tambahnya.

Hasil olah TKP, didapati keterangan dari tetangga bahwa sempat mendengar jeritan pada Jumat 10 Januari 2024. Ketika diperiksa, suara tersebut sudah tidak ada dan saksi kembali ke dalam rumahnya.

"Tetangga korban mendengar dari arah luar rumah kontrakan ada teriakan 'aduh, aduh'," terangnya.