Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Tersengat Listrik, Warga Citeureup Digegerkan Mayat Pria dalam Kontrakan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |12:00 WIB
Diduga Tersengat Listrik, Warga Citeureup Digegerkan Mayat Pria dalam Kontrakan
Ilustrasi
A
A
A

BOGOR - Warga Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat pria dalam kamar kontrakan. Diduga, pria tersebut tewas usai tersengat aliran listrik.

Kapolsek Citeureup Kompol Victor G. Hamonangan mengatakan mayat pria yang diketahui berinisial HR (29) ditemukan warga pada Minggu 12 Januari 2024. Dimana, terdapat warga yang mencium aroma tidak sedap yang menyengat dari salah satu kontrakan.

"Saksi mendekati bau tidak sedap yang mana mencurigai di dalam rumah kontrakan ada bangkai," kata Victor dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

Saksi pun mencoba membuka pintu kontrakan tersebut dan mendapati HR sudah terlentang tidak bernyawa. Selanjutnya, temuan itu dilaporkan kepada pihak RT setempat dan kepolisian.

"Tidak lama kami datang dan mengamankan TKP penemuan mayat," tambahnya.

Hasil olah TKP, didapati keterangan dari tetangga bahwa sempat mendengar jeritan pada Jumat 10 Januari 2024. Ketika diperiksa, suara tersebut sudah tidak ada dan saksi kembali ke dalam rumahnya.

"Tetangga korban mendengar dari arah luar rumah kontrakan ada teriakan 'aduh, aduh'," terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177689//mayat-Xubm_large.jpg
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177667//mayat-DuZa_large.jpeg
Terapis di Pejaten Tewas, Polisi Bongkar Pola Rekrutmen Spa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/614/3177656//mayat-LbGt_large.jpg
Tata Cara Memandikan Jenazah dan Hukumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177031//mayat-1QA4_large.jpeg
Terapis Tewas, Polisi Dalami ABG Lain Dipekerjakan di Spa Pejaten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176874//mayat-Cdzs_large.jpg
Heboh! Mayat Pria Ditemukan di Toilet ITC Fatmawati, Mulutnya Keluar Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement