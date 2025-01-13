4 Fakta Terbaru Pembunuhan Aktor Laga Sandy Permana, Tetangga Adalah Maut

BEKASI - Peristiwa pembunuhan terhadap pemain sinetron Sandy Permana (46) membuat gegerkan warga Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Sandy tewas dengan sejumlah luka tusukan senjata tajam di sekujur tubuhnya pada Minggu (12/1/2025) pagi.

Polres Metro Bekasi saat ini masih memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya tersebut. Sejumlah fakta-fakta dirangkum MNC Portal terkait pembunuhan tersebut.

Fakta-fakta Pembunuhan Sandy Permana:

1. Ditikam usai memberi pakan ternak

Ketua RT 05 Sudarmaji mengatakan, peristiwa penikaman tersebut terjadi, pada Minggu (12/1/2025) pukul 07.30 WIB. Saat itu korban mengendarai sepeda listrik hendak ke rumahnya usai memberi pakan ternak.

2. Luka tusuk senjata tajam di sekujur tubuh

Ketua RT 05 Sudarmaji mengatakan, tidak mengetahui pasti luka-luka pada jasad korban yang disebabkan tikaman senjata tajam. Namun dari informasi yang dia terima, korban mengalami luka tusukan di bagian pinggang, pipi, kepala, dan leher.

3. Minta pertolongan warga

Kasat Reskrim Polres Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menuturkan, sebelum meninggal, korban masih berjalan meskipun menderita sejumlah luka tusuk senjata tajam.

Di depan rumah salah satu tetangganya baru kemudian korban pingsan. Melihat korban tergeletak tak berdaya, saksi lantas bergegas membawa korban ke salah satu rumah sakit di daerah Cileungsi. Nahas, nyawa Sandy Permana tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.