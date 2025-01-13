Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Curhat Pedagang Kantin Sekolah Omzetnya Anjlok Sejak Ada Makan Bergizi Gratis

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |17:58 WIB
Curhat Pedagang Kantin Sekolah Omzetnya Anjlok Sejak Ada Makan Bergizi Gratis
Kantin Sekolah mengaku anjlok omzetnya
A
A
A

JAKARTA - Keberadaan program makan bergizi gratis (MBG) ternyata mendapatkan keluhan dari para pedagang di sekolah lantaran membuat omzetnya menjadi menurun. Para pedagang berharap, pemerintah dapat melibatkan para pedagang dalam pelaksanaan program tersebut.

Penurunan omzet ini diakui oleh Indah (45) salah satu pedagang di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan. Dia me gamh, omzetnya turun 50 persen per harinya.

"Drastis (penurunannya) kalo dihitung per hari. (Bisa) Separonya. Dulu bisa sampe 500 ribu, sekarang paling 250 ribu," kata Indah saat ditemui di kantin SDN Lengkong Gudang, Tangsel, Banten, Senin (13/1/2025).

Alhasil, Indah memutuskan untuk mengubah strategi penjualannya. Dari yang semula menjual mie ayam, kini hanya jajanan ringan saja seperti sempol, batagor hingga aneka minuman dingin.

Dia pun berharap, ke depan, pemerintah bisa melibatkan para pedagang sekolah dalam program MBG ini. Sehingga, para pedagang juga bisa terbantu untuk mendapatkan penghasilan di luar penjualannya di sekolah.

"(Harapannya) Misalnya pemerintah bisa melibatkan pihak kantin juga. Mungkin untuk makanan kecilnya," ujarnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177608//prabowo-MaDK_large.jpg
Prabowo Sindir Pihak Nyinyir Besar-besarkan Kasus Keracunan dan Minta MBG Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177411//prabowo_subianto-fqFR_large.jpg
Prabowo Ultah Ke-74, BGN Sajikan Menu Favoritnya Nasgor Telur Ceplok di MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177300//purbaya-Z7DF_large.jpg
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun, Purbaya: Sebetulnya Enggak Ada Uangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177060//prabowo_subianto-AnL8_large.jpg
Prabowo Tegaskan Satu Kasus Keracunan MBG Tidak Bisa Diterima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176939//prabowo-eYsx_large.jpg
Prabowo Instruksikan Dapur MBG Siapkan Dua Jenis Lauk Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176691//bgn-xq6i_large.png
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun ke Prabowo karena Tak Terserap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement