HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim Transisi Pram-Rano Temui Sekda Marullah Matali, Ini yang Dibahas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |18:23 WIB
Tim Transisi Pram-Rano Temui Sekda Marullah Matali, Ini yang Dibahas
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali (foto: Okezone)
JAKARTA - Tim Transisi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel mulai bekerja dengan menemui Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali beserta jajaran asisten hingga Kepala Bappeda DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/1/2025) sore.

Marullah menjelaskan, pertemuan hari ini sebagai bentuk komunikasi awal dengan tim transisi Pramono-Doel.

"Hari ini mungkin pertemuan formal, pertemuan resmi kami diajak bicara dengan tim Transisi untuk mengkomunikasikan awal terkait dengan, ini sebenarnya sebuah keharusan bagi tim kami," ujar Marullah kepada wartawan, Senin (13/1/2025).

"Tadi saya lengkap, saya dengan para asisten dan kepala Bappeda serta kepala BPKD. Jadi secara lengkap kami komunikasi dengan tim Transisi itu membicarakan hal-hal secara umum, kedepan ketika gubernur yang kemarin sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilkada di DKI Jakarta, gubernur dan wakil gubernur terpilih itu. Ketika pada akhirnya bertugas di Jakarta, apa-apa saja yang ada di Jakarta kami sampaikan secara umum dan apa-apa saja nanti yang akan dilakukan oleh gubernur terpilih tersebut, itu kira-kira seperti itu, secara umum kita sampaikan," tambahnya.

Marullah menyebut, belum ada pembicaraan secara detail dengan tim transisi. Pembahasan hanya seputar dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para asisten dengan sejumlah permasalahan Jakarta.

"Jadi kita belum bicara sampai detailnya, tapi kita sudah mengakses, jadi pembicaraan misalnya tentang sosial itu ada di asisten kesra, soal makan misalnya, sarapan misalnya itu di Askesra, kemudian yang terkait dengan hal-hal lain misalnya tentang pengendalian banjir misalnya itu ada di asisten pembangunan dan lingkungan hidup itu seperti itu. Kemudian yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran misalnya itu ada di Bappeda, ada di BPKD dan seterusnya. Kita bicara hal-hal yang sifatnya global," ucapnya.

 

