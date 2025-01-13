Besok, DPRD Jakarta Bakal Gelar Rapat Paripurna Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

JAKARTA - DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Rapat Paripurna (Rapur) terkait penyampaian penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030 hasil Pilkada 2024 pada Selasa 14 Januari 2025 pukul 10.00 WIB. Adapun jadwal Rapat Paripurna telah disepakati bersama pimpinan dan anggota Badan Musyawarah (Bamus) bersama eksekutif.

Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani mengatakan, penetapan jadwal dilakukan usai DPRD menerima surat dari KPU DKI Jakarta Nomor 46/PL.027-SD/31/2025 pada Kamis, 9 Januari 2025 tentang penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2024.

“Penyampaian penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, besok paripurna jam 10 berbarengan dengan paripurna penutupan dan pembukaan masa sidang,” kata Rany di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/1/2025).

Rany berharap, usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 7 Februari 2025, Pramono Anung-Rano Karno bisa bekerjasama dengan legislatif dalam membangun dan melayani masyarakat.