HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bertemu Sekda DKI, Tim Transisi Mulai Bahas Program Jangka Pendek Pramono-Rano 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |22:48 WIB
Bertemu Sekda DKI, Tim Transisi Mulai Bahas Program Jangka Pendek Pramono-Rano 
Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Transisi Pramono-Doel yang dipimpin Ima Mahdiah mulai membahas program jangka pendek pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030 saat bertemu perwakilan Pemprov DKI Jakarta yakni Sekretaris Daerah (Sekda), Marullah Matali dan sejumlah pejabat lainnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/1/2025).

"Contohnya ya memang sudah terucap di mulutnya mas pram dan bang doel selama ini kan bahwa bagaimana taman-taman kita bisa buka di 24 jam, bagaimana nanti juga ada program makan pagi gratis yang komplementeri atau menjadi penambah dari makan bergizi gratis (MBG) yang sudah ada dicanangkan oleh pemerintah pusat," ujar Koordinator Komunikasi Tim Transisi Pramono-Doel, Chico Hakim kepada wartawan.

"Ada juga nanti bagaimana relokasi sodara-sodara kita dari Kampung Bayam. Hal-hal juga terkait dengan anak-anak pemegang KJP mendapatkan manfaat tambahan seperti masuk ke tempat-tempat wisata gratis. Ada beberapa program lagi tapi Insya Allah nanti kita sambung," imbuhnya.

Chico mengatakan bahwa respons dari jajaran Pemprov DKI pun amat positif. Sebab, program dan Visi-Misi Pramono-Doel tidak mengawang-awang melainkan sangat masuk akal sehingga tinggal menyesuaikan anggarannya.

Halaman:
1 2
      
