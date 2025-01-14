Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko Budi Gunawan Buka Muktamar VI PBB di BalI

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |09:53 WIB
Menko Budi Gunawan Buka Muktamar VI PBB di BalI
Menko Polkam Budi Gunawan. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan membuka Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Aston Hotel, Denpasar, Senin, 13 Januari 2025, malam WITA.

Menko Budi sendiri datang mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir dalam Pembukaan Muktamar VI PBB. 

"Kami semua berharap Muktamar kali ini dapat menjadi ajang memperkuat visi partai dalam mendukung pembangunan bangsa dan negara," kata Budi Gunawan dikutip, Selasa (14/1/2025).

Budi Gunawan menilai, PBB yang merupakan salah satu partai koalisi berperan penting dalam mendukung dan mensukseskan seluruh program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pentingnya regenerasi dalam kepemimpinan Partai Bulan Bintang.

"Saya sudah termasuk generasi tua di partai ini. Sudah saatnya memberikan kesempatan kepada pemimpin baru untuk meneruskan perjuangan Partai Bulan Bintang," ujar Yusril yang juga pendiri PBB tersebut.

Yusril menekankan, proses pemilihan Ketua Umum harus berlangsung demokratis dan terbuka. "Maka kita serahkan semuanya kepada muktamar. Steering committee akan merumuskan syarat-syarat calon Ketua Umum yang disepakati sebelum pemilihan dilakukan," jelas mantan Ketua Umum partai berlogo bulan bintang tersebut.

 

