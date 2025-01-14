Pertemuan Megawati dan Prabowo Tinggal Menunggu Waktu

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyampaikan rencana pertemuan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto hanya tinggal menunggu waktu saja.

Mulanya, Basarah menyampaikan bahwa komunikasi antara Megawati dengan Prabowo terus berjalan. Keduanya, berkomunikasi melalui kader yang diutus sebagai penghubung.

"Selama ini kan komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo juga sudah cukup berjalan baik ya, meskipun masih melalui orang-orang yang Ibu Mega percayakan untuk menyampaikan pesan kepada Pak Prabowo. Dan juga begitu sebaliknya. Jadi komunikasi itu sudah terjalin cukup lama ya," kata Basarah dikutip, Selasa (14/1/2025).

Ada Utusan untuk Realisasikan Mega-Prabowo

Ketua Fraksi PDIP di MPR RI itu tidak menyebut siapa saja kader PDIP yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan Megawati ke Prabowo. Ia hanya mengatakan, komunikasi terus terjadi dua arah.

"Ada kader-kader Ibu Mega yang beliau tugaskan untuk menyampaikan pesan kepada Pak Prabowo melalui kader-kader Gerindra yang lain. Dan sebaliknya Pak Prabowo menyampaikan pesan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri melalui kader-kader Gerindra yang Pak Prabowo percaya," ujarnya.

Sehingga, kata dia, saat ini hanya tinggal menunggu waktu kapan pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa terjadi secara langsung. Menurut Basarah, keduanya menunggu waktu yang tepat karena ada kesibukan masing-masing.