Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertemuan Megawati dan Prabowo Tinggal Menunggu Waktu

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |11:07 WIB
Pertemuan Megawati dan Prabowo Tinggal Menunggu Waktu
Pertemuan Megawati dan Prabowo tingga menunggu waktu (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyampaikan rencana pertemuan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto hanya tinggal menunggu waktu saja.

Mulanya, Basarah menyampaikan bahwa komunikasi antara Megawati dengan Prabowo terus berjalan. Keduanya, berkomunikasi melalui kader yang diutus sebagai penghubung. 

"Selama ini kan komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo juga sudah cukup berjalan baik ya, meskipun masih melalui orang-orang yang Ibu Mega percayakan untuk menyampaikan pesan kepada Pak Prabowo. Dan juga begitu sebaliknya. Jadi komunikasi itu sudah terjalin cukup lama ya," kata Basarah dikutip, Selasa (14/1/2025).

Ada Utusan untuk Realisasikan Mega-Prabowo

Ketua Fraksi PDIP di MPR RI itu tidak menyebut siapa saja kader PDIP yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan Megawati ke Prabowo. Ia hanya mengatakan, komunikasi terus terjadi dua arah.

"Ada kader-kader Ibu Mega yang beliau tugaskan untuk menyampaikan pesan kepada Pak Prabowo melalui kader-kader Gerindra yang lain. Dan sebaliknya Pak Prabowo menyampaikan pesan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri melalui kader-kader Gerindra yang Pak Prabowo percaya," ujarnya.

Sehingga, kata dia, saat ini hanya tinggal menunggu waktu kapan pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa terjadi secara langsung. Menurut Basarah, keduanya menunggu waktu yang tepat karena ada kesibukan masing-masing.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177785//menteri_esdm_bahlil_lahadalia-FlrA_large.jpg
Bahlil Merapat ke Kediaman Prabowo di Kertanegara, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177752//purbaya-AjKD_large.jpg
Purbaya soal 1 Tahun Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177749//prabowo-Ke8t_large.png
1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Warga Harap Ekonomi Tumbuh 8% di Tangan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177714//prabowo-IEAG_large.jpg
Setahun Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Angkat Martabat Indonesia di Kancah Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177685//prabowo-ECR0_large.jpg
Setahun Pemerintahan, Prabowo Buktikan Ketegasannya Berantas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177657//prabowo-AOeI_large.jpg
Pemerintahan Prabowo Dinilai Kian Solid Jelang Satu Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement