INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |13:00 WIB
Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia
Ilustrasi Gelombang Tinggi. Foto: Freepik.
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia, pada 14 hingga 17 Januari 2025.

BMKG mengatakan gelombang tinggi di sejumlah wilayah akibat adanya Bibit siklon 99S yang saat ini terdeteksi berada di 15.3 derajat Lintang Selatan dan 114.5 derajat Bujur Timur di Samudra Hindia selatan Bali memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang.

“Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Barat Laut - Timur Laut dengan kecepatan angin berkisar 6 - 25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Barat Daya - Barat Laut dengan kecepatan angin berkisar 6 - 25 knot,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Selasa (14/1/2025).

Sementara itu, BMKG melaporkan kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia selatan Jawa Timur - NTB, Laut Jawa, Laut Sulawesi bagian timur, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Maluku.

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya hingga Papua, Laut Arafuru.

Sedangkan, pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2.5 - 4.0 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Jawa hingga NTT, Samudra Pasifik utara Maluku.

 

