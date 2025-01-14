Cerita Prabowo Tak Sengaja Bertemu Aktor Steven Seagle

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan aktor asal Amerika Serikat, Steven Seagal di salah satu hotel di Jakarta pada Senin (13/1/2025). Pertemuan Prabowo dengan Steven tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram bernama @2.prabowo.

Dalam pertemuan itu, Prabowo nampak mengenakan kemeja safari berwarna coklat dengan celana hitam. Terlihat juga Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo menemani Kepala Negara RI. Sedangkan Steven Seagal terlihat mengenakan atasan dan celana berwarna hitam dan menggunakan kalung dilehernya.

Saat dikonfirmasi, Angga Raka menyebut bahwa pertemuan Prabowo dengan Steven terjadi secara tidak sengaja. Angga menceritakan bahwa dirinya sehabis makan siang dengan Prabowo tidak sengaja bertemu Steven saat keluar lift.

"Saya abis lunch meeting sama Bapak (Prabowo) di sebuah hotel di Jakarta. Terus keluar lift , lift sebelah ada Stevan Seagal, ketika keluar saling sapa, ternyata saya juga baru tahu," kata Angga kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).