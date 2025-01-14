Hasto Tersangka Kasus Suap Harun Masiku, KPK Panggil Anak Buahnya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi. Ia dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikannya dengan tersangka Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Kusnadi dipanggil bersamaan dengan kader PDI-P, Saeful Bahri.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan Suap terkait pengurusan Anggota DPR RI 2019-2024 di KPU, untuk tersangka HK," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (14/1/2025).

Selain keduanya, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga memanggil tiga saksi lain, yakni Jhoni Ginting selaku Karyawan BUMN, Saffar M. Godam selaku PNS, dan Saeful Bahri Wiraswasta-Anggota Kader PDI-Perjuangan.

Belum diketahui materi apa yang akan digali penyidik dari keterangan mereka. Tessa hanya menyebutkan pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.

"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12/2024).